Homem encontrado morto num canal de regadio em Belmonte

Um homem de 56 anos foi encontrado morto, na quinta-feira ao final do dia, num canal do Regadio da Cova da Beira, na localidade de Monte do Bispo, freguesia de Caria, concelho de Belmonte, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

De acordo com o comandante do Destacamento da GNR da Covilhã, capitão David Canarias, tudo indica que a vítima, que também residia naquela localidade, estaria a abastecer uns recipientes com água e que terá caído para o canal, tendo sido já encontrado sem vida.

De acordo com a fonte, após o alerta sobre o desaparecimento, as autoridades localizaram a viatura da vítima junto ao canal e, posteriormente, encontraram o corpo. David Canarias adiantou ainda que não há suspeitas de crime, mas tendo em conta que a causa da morte é desconhecida, o corpo da vítima foi conduzido para o Instituto de Medicina Legal.