Praia da Lagoa e Praia da Zambujeira do Mar interditas a banhos

A Agência Portuguesa do Ambiente realizou análises à qualidade da água da praia da Zambujeira do Mar e da praia da Lagoa e revelaram que os valores microbiológicos estão acima dos parâmetros de referência. Isto significa que a água é considerada imprópria para banhos.

Depois da APA ter desaconselhado a ida a banhos na praia da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, e na praia da Lagoa, no concelho de Póvoa de Varzim, foram hasteadas bandeiras vermelhas e colocados avisos nas entradas.

Esta interdição irá manter-se até que os resultados das análises à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência.