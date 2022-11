Primark manda retirar do mercado produto para crianças

A Primark mandou retirar do mercado milhares de pratos para criança que estavam à venda desde 17 de dezembro de 2021. Em causa está um artigo da linha da Disney que contém dois químicos em quantidades acima das permitidas pela União Europeia.

Trata-se de um prato para criança com o formato da cabeça de Winnie the Pooh. A empresa apela a que quem tenha comprado este produto o devolva, garantindo o reembolso do valor.