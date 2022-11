Derrocada na Madeira: terceira vítima retirada sem vida 

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após terem ficado soterradas, este sábado, na sequência do desabamento de uma estrutura de suporte de uma casa, nos arredores do Funchal, na Madeira.

A vítima mortal trata-se de uma mulher, com cerca de 60 anos, e os feridos são o marido, de 58 anos, e a filha, de 35, que sofreram ferimentos ligeiros.

"A terceira vítima está cadáver e aguardamos a presença do delegado de Saúde para certificação do óbito", afirmou Marco Lobato, da Proteção Civil no local.

O subintendente revelou que o muro que ruiu terá cedido ao peso da água e da terra.