Lixeira em Loulé está a arder há mais de um mês

A delegada regional de Saúde do Algarve determinou que sejam implementadas medidas com vista à extinção imediata do fogo que há mais de um mês consome uma pilha de detritos num depósito de construção e demolição, entre Faro e Loulé.

Há concentração no ar de partículas em suspensão e de benzeno em valores acima do limite legal.

O presidente da câmara de Loulé admite avançar com os meios para apagar o fogo e enviar a fatura ao operador.

A SIC tentou contactar o operador de gestão de resíduos, mas sem êxito.

O operador de resíduos de construção e demolição está licenciado desde 2019, mas na sequência do incendio e das fiscalizações que se seguiram, a licença foi suspensa. A Polícia Judiciária está a investigar a possível origem criminosa do incêndio.