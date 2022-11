O desabamento de uma estrutura de suporte de uma casa nos arredores do Funchal, na Madeira, deixou hoje três pessoas soterradas, duas mulheres e um homem. Há vários meios de socorro no local.

O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal do Funchal, fez o balanço da situação à SIC Notícias.

Bruno Pereira adiantou que uma das vítimas, uma mulher com idade entre os 30 e os 40 anos, já foi resgatada com vida e encaminhada para o hospital do Funchal.

A SIC Notícias sabe que uma segunda vítima também já foi retirada com vida, trata-se de um homem.