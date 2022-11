Este pode ser um primeiro passo para resolver uma reivindicação antiga dos enfermeiros.

O Sindicato dos Enfermeiros esteve esta quarta-feira de manhã reunido com a secretária de Estado da Saúde, Maria de Fátima Fonseca, e saiu com a certeza de que a contagem do tempo integral de serviço vai passar a valer para todos, no que diz respeito à progressão na carreira.

Há, no entanto, ainda arestas a limar, mas o sindicato acredita que na próxima reunião com o Governo, no dia 14 de setembro, todas as dúvidas ficarão sanadas.

Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, considera também que a resolução do problema é igualmente do interesse do Ministério da Saúde, sobretudo em antecipação do período de outono e inverno, de maior pressão para o SNS.

O objetivo do sindicato é um acordo que permita harmonizar a avaliação de desempenho entre enfermeiros com contrato de trabalho em funções públicas ou contrato individual de trabalho “para que possam ter um caminho comum a nível de progressão e valorização da carreira”.