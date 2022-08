Estabelecimentos prisionais vão disponibilizar mais telefones aos reclusos

O Governo informa, esta quinta-feira no comunicado do Conselho de Ministros, que aprovou o decreto-lei que altera o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais. E o que visa essa alteração? Instalar mais telefones fixos nas prisões.

"O diploma vem permitir a instalação de aparelhos de telefone fixos nos espaços de alojamento e estabelecer o respetivo regime de utilização, com o objetivo de reforçar os contactos das pessoas com a família e com pessoas com quem mantenham relação pessoal significativa, em condições mais dignas, com mais privacidade e nos horários após o trabalho e a escola dos filhos", pode ler-se.

O Executivo recorda que nos anos 2020 e 2021 este sistema esteve em prática, no "âmbito de projetos-piloto", nos estabelecimentos prisionais do Linhó, Odemira, Leiria, Santa Cruz do Bispo – Feminino e das Caldas da Rainha".

Esses projetos-piloto abrangeram "a instalação de 846 telefones fixos" e, revela o Governo, a avaliação é "muito positiva", pelo que foi agora decidido o "alargamento a todos os estabelecimentos prisionais".