Marcelo pressiona Medina para aplicar "medidas legislativas da proteção do livro"

O Presidente da República pressiona o Ministro das Finanças a avançar com medidas legislativas que melhorem os impostos aplicados sobre os livros.

Durante a inauguração da Feira do Livro, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para se associar à Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que tem estado a negociar com o Governo.

“Eram necessárias as tais medidas legislativas da proteção do livro. Eram e são necessárias. Felizmente que é ministro das Finanças hoje é o antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que aqui sempre defendeu, abertura após abertura da Feira do Livro, a defesa do livro e a proteção da edição. Portanto, já sabemos com o que contamos e só podemos”, afirmou o Presidente da República.