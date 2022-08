Um morto e um ferido grave em limpeza de poço no concelho de Águeda

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, esta quinta-feira, por possível inalação de gases quando faziam a limpeza de um poço em Macinhata do Vouga, em Águeda.

“Um dos homens veio a falecer e o outro encontra-se em estado crítico”, disse à Lusa fonte do Hospital de Aveiro para onde as vítimas foram transportadas.

Segundo revelou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta foi dado às 11:47 para uma vítima que teria caído a um poço.

Foram de imediato deslocadas viaturas de emergência do INEM e dos Bombeiros de Águeda e quando as equipas de socorro chegaram ao local, em Alombada, Macinhata do Vouga, Águeda, um dos homens permanecia no poço enquanto o outro já se encontrava à superfície.

As duas vítimas, um homem de cerca de 35 anos, que veio a falecer, e outro de 65, foram transportadas para o Hospital de Aveiro pelos bombeiros de Águeda.