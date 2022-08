Bebé internado no Hospital de São João em estado grave com suspeita de maus tratos

Um bebé de quatro meses deu entrada, no dia 4 de agosto, no serviço de Medicina Intensiva Pediátrica, do Hospital de São João, no Porto, transferido de um outro hospital.

Trata-se de um bebé do sexo masculino que está em estado muito grave e com prognóstico reservado. A informação foi confirmada, ao final da manhã desta sexta-feira, pelo Hospital de São João.

Há suspeitas de que o bebé terá sido vitima de maus tratos.

O hospital confirma que o caso desta criança está a ser seguido pelo Ministério Público, DIAP, PJ e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.