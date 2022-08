"É fácil gostar de Castelo Branco": projeto da Câmara quer convencer turistas a visitar a cidade

A câmara de Castelo Branco tem em marcha uma campanha para convencer potenciais turistas de que é "fácil gostar" do concelho. Aposta na centralidade, nas acessibilidades, no património, animação e gastronomia. Quer vender o verão e projetar a época baixa.

Seja um passeio pela zona história ou uma visita aos museus. O projeto “É fácil gostar de Castelo Branco” pretende mostrar as atrações da cidade que se localiza no centro da Península Ibérica.

O bordado de Castelo Branco dispensa apresentações: desde meados do século XVI encorpa peças únicas e de elevado valor. Outra das atrações é a piscina-praia, que já ultrapassou o milhão de visitantes e faz parte da lista de desejos habituais dos turistas espanhóis.

O Parque do Barrocal, mais recente, ainda precisa do empurrão da campanha mas, os locais, já estão a fazer a sua parte. Além da história, dos locais a visitar, o concelho apresenta também a gastronomia típica, que combina na perfeição com o lema da Câmara Municipal.