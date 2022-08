Incêndio em armazéns no Sobralinho dominado

O incêndio que deflagrou em quatro armazéns do Sobralinho, em Vila Franca de Xira, foi dado como dominado às 21:58 e a Estrada Nacional 10 (EN10), que esteve cortada ao trânsito, já foi reaberta, mas de forma condicionada.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, o trânsito ainda circula de forma condicionada nos dois sentidos.

Do combate ao fogo resultou um ferido ligeiro, um bombeiro, que foi assistido no local, por intoxicação. No local continuam ainda mobilizados vários meios, nomeadamente 116 operacionais e 39 veículos.

O incêndio deflagrou na zona industrial do Sobralinho, Vila Franca de Xira, em quatro armazéns industriais contíguos, perto das 18:07, hora a que foi dado o alerta.

Os armazéns pertencem à empresa Mistolin, e localizam-se no Bairro do Clarimundo.