Jovem que tentou matar vizinho em Lagos detido pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 21 anos que tentou matar um vizinho, em Lagos, quando este tentava impedir que o suspeito agredisse a mulher, foi divulgado esta sexta-feira.

Em comunicado, a PJ adianta que a tentativa de homicídio ocorreu no final da tarde do dia 22 de julho, num quintal confinante com a residência do suspeito, que fugiu depois para parte incerta.

Segundo a PJ, a vítima "tentou impedir a continuação de uma situação de violência doméstica, acudindo aos gritos e pedidos de socorro da companheira do agressor".

Contudo, o agressor "reagiu com violência" aplicando à vítima "um golpe usualmente conhecido como 'mata leão' e desferindo-lhe duas pancadas na cabeça com uma pedra de dimensões consideráveis e arestas vivas".

De acordo com a PJ, o agressor só não causou a morte do vizinho "devido à pronta intervenção de terceiros, alertados pela confusão e gritaria geradas".

O suspeito acabou por ser localizado pela Polícia Judiciária e vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Lagos para a eventual aplicação de medidas de coação.