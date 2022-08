Marcelo chega no sábado a Angola para as cerimónias fúnebres de Eduardo dos Santos 

Ainda não é certa a hora de início do cortejo fúnebre de José Eduardo dos Santos.

Os restos mortais do ex-Presidente de Angola deverão sair ainda esta sexta-feira do bairro de Miramar, como explica a enviada especial da SIC a Luanda, Catarina Neves.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegará no sábado a Angola, onde vão estar outras figuras de estado para participar nas cerimónias oficias de Estado.

Estas cerimónias começam no sábado e, no domingo, realiza-se o funeral do antigo líder de Angola.