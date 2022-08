Marcelo e Gomes Cravinho partem para Luanda para funeral de José Eduardo dos Santos

O Presidente da República viaja esta sexta-feira à noite para Luanda, para estar presente no funeral de José Eduardo dos Santos. As cerimónias oficiais começam no sábado de manhã sem a presença dos filhos mais velhos.

O corpo sai às 09:00 da residência oficial do antigo Presidente angolano. Segue em cortejo até à Praça da República, onde vai ser homenagem durante todo o dia pelo povo angolano.

No domingo, as cerimónias fúnebres começam às 08:30. O Presidente de Angola chega uma hora depois, antes dos chefes de Estado de outros países.

Marcelo Rebelo de Sousa e o ministro dos Negócios Estrangeiros chegam este sábado a Luanda, um dia antes do funeral de José Eduardo dos Santos.

Atrás do Memorial Agostinho Neto está a ser terminada a construção de um edifício, numa área de acesso vedado, apelidada informalmente de Panteão. No local onde está sepultado o primeiro Presidente de Angola ficará também José Eduardo dos Santos.