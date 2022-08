A Herdade do Esporão explica, numa conversa com a SIC, quais são os desafios do setor vinícola, no momento em que lança o seu vinho topo de gama.

O Esporão tem apostado em estratégias para mitigar as alterações climáticas, como a agricultura biológica ou o campo ampelográfico onde estuda o comportamento de 130 castas.