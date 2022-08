Urgências de Obstetrícia do Garcia de Orta estão fechadas e só reabrem na segunda-feira

As urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e o respetivo bloco de partos encerraram hoje às 08:00 e só reabrem às 08:00 de segunda-feira, disse à agência Lusa fonte da instituição de saúde.

As urgências deste hospital do distrito de Setúbal funcionaram esta sexta-feira entre as 00:00 e as 08:00, hora em que encerraram. A sua reabertura está prevista para as 08:00 de segunda-feira, segundo a mesma fonte.

As urgências de ginecologia e obstetrícia têm registado condicionamentos nos últimos meses, um pouco por todo o país, devido à falta de recursos humanos.

Em julho, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, garantiu que "ninguém ficará sem resposta" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante o mês de agosto, porque os hospitais funcionam em rede.

Para informar as grávidas destes constrangimentos foi criada uma plataforma no portal do SNS que permite ver o horário dos serviços de urgência e blocos de partos de todo o país.

Uma vez que a informação é dinâmica, os utentes são aconselhados a consultarem o motor de busca antes de se deslocarem a estes serviços de saúde. Em declarações anteriores à agência Lusa, o coordenador da Comissão de Acompanhamento, Diogo Ayres de Campos, disse que esta medida tem como objetivos "evitar que haja situações de risco neste verão".