Mithá Ribeiro fica no Chega, com condição de "negociações o mais breve possível"

Depois de André Ventura ter afastado Gabriel Mithá Ribeiro da coordenação do órgão do partido, o deputado vai continuar no Chega.

Para já, fico, na condição de iniciarmos negociações o mais breve possível.

Declarações de Gabriel Mithá Ribeiro.

Ventura mantém confiança política em Mithá Ribeiro

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou, na terça-feira, que mantém a confiança política em Gabriel Mithá Ribeiro e indicou que o vice-presidente demissionário se vai manter como deputado do partido.

O deputado Gabriel Mithá Ribeiro anunciou na segunda-feira que pediu a demissão de vice-presidente do Chega, depois de ter sido afastado de coordenador do gabinete de estudos.