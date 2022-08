Carrazeda de Ansiães abastecida por camiões cisterna para enfrentar falta de água

Com cerca de 5.500 habitantes para abastecer e outros tantos que os visitam nesta altura do ano, Carrazeda de Ansiães vive a situação de seca mais crítica do distrito de Bragança.

Para enfrentar a falta de água na região, o concelho de Trás-os-Montes vai ser abastecido por camiões cisterna.

Durante três meses vão ser transportados todos os dias úteis 900 mil litros para a estação de tratamento da sede do concelho.

A operação de transporte de água, que vai mobilizar seis camiões cisterna que farão cinco cargas por dia cada um, vai custar 380 mil euros. O Ministério do Ambiente já garantiu financiamento.