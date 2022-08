Mithá Ribeiro vai cumprir mandato no Parlamento até ao fim dentro ou fora do Chega

Mithá Ribeiro, por enquanto, continua no Chega. O deputado que assumiu divergências com André Ventura espera resolver com o presidente do Partido as questões que considera que devem ser discutidas.

Na tarde de sábado, Mithá Ribeiro convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa, onde definiu os termos do desentendimento que levaram à saída da vice-presidência do Chega e as condições para continuar. Fique ou não no partido, do lugar no Parlamento não abdica.

À margem da Academia de verão do Chega em Loulé, o presidente do Chega falou aos jornalistas sobre as declarações críticas feitas pelo ex-vice-presidente do partido, Gabriel Mithá Ribeiro.

Apesar de garantir que quer o partido, quer o grupo parlamentar estão unidos, André Ventura disse que têm de existir "regras é como uma equipa de futebol, tem de ter um treinador".

André Ventura vai assim apresentar uma moção de confiança após críticas de Mithá.