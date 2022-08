Escola de verão da Comissão Europeia decorre ela primeira vez nos Açores

Cerca de 40 jovens universitários e dezenas de oradores juntaram-se na Ribeira Grande, nos Açores, para discutir os desafios do projeto europeu na escola de verão. A iniciativa é promovida pela Comissão Europeia.

As perguntas e respostas acontecem entre oradores e estudantes do ensino superior, no exterior da Fábrica de Chá da Gorreana, na ilha de São Miguel. A informalidade é a base desta escola de verão organizada pela representação portuguesa da Comissão Europeia que, pela primeira vez, acontece nos Açores.

Fundos europeus, sustentabilidade, energia, agricultura e pescas estiveram na base das conversas e atividades da escola de verão deste ano.

A música da fadista açoriana fechou, ao pôr do sol, um encontro que juntou políticos académicos, empresários e jornalistas para discutir os desafios do projeto europeu.