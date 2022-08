As altas temperaturas e a falta de chuva estão a ter um impacto negativo na produção do tomate coração-de-boi. Mesmo assim, no Douro, agosto é o mês para honrar este produto nobre da região.

Um painel de provadores da Festa do Tomate coração-de-boi do Douro prova e avalia os tomates produzidos por 20 concorrentes.

O sabor é sempre o mais discutido. Quando é bom, sabe a bife, mas é um fruto.