Câmara de Viseu mantém piscinas municipais encerradas e acaba com desconto na fatura da água

A Câmara de Viseu, seguindo as recomendações do Governo, tomou medidas para combater a escassez de água.

As piscinas municipais, fechadas para manutenção, vão continuar encerradas por tempo indeterminado. As fontes ornamentais da cidade também foram desligadas para evitar todos os desperdícios. E a autarquia anunciou que vai terminar mais cedo com o desconto de 20% na fatura oferecido durante a pandemia.

Enquanto não chove, o apelo é para poupar. Pequenos gestos como reaproveitar a água para as regas, reduzir o tempo de banho ou não lavar um terraço são algumas das recomendações.