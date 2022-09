Camiões cisterna já transportaram quase 3 milhões de litros de água para as freguesias de Vouzela

O vaivém de camiões cisterna entre as freguesias de Vouzela começou ainda em julho e dois terços do concelho nunca chegou a ficar sem água devido ao esforço de várias entidades.

No terreno foram feitos trabalhos de melhoria na rede de abastecimento e procura de soluções para o futuro. A autarquia espera que nas próximas semanas, com a previsão de chuva e diminuição da população com o fim das férias escolares, o abastecimento de água comece a regularizar.

Desde julho já foram transportados quase 3 milhões de litros de água para as várias freguesias onde as reservas estão mais baixas.