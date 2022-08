Homem morre em despiste automóvel e criança fica ferida ao saltar da viatura em andamento

Um homem morreu esta quarta-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia, no Funchal, e uma criança de 11 anos ficou ferida ao saltar da viatura em andamento, indicou fonte dos Bombeiros Sapadores do concelho.

"Recebemos o alerta às 11:49 e deslocamos para o local quatro viaturas de socorro e 14 elementos", referiu a fonte. O condutor, um homem com cerca de 80 anos, terá sido acometido de doença súbita quando circulava na rua das Dificuldades e, por isso, atravessou desgovernado a rua 31 de Janeiro, indo bater no murro de suporte da ribeira de Santa Luzia.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal encontraram o idoso inconsciente e encarcerado na viatura e efetuaram manobras de reanimação no local, mas este acabou por morrer.

A criança de 11 anos que seguia na viatura terá saltado para a rua ao aperceber-se que o condutor estava inconsciente e foi transportada ao hospital com ferimentos considerados ligeiros.