"Presto um serviço que o Estado não faz": entrevista exclusiva à responsável de lar ilegal em Carcavelos

A PSP descobriu um lar ilegal em Carcavelos na passada sexta-feira, que ainda se encontra a funcionar. Esta quarta-feira de manhã, inspetores da Segurança Social estiveram no local a fazer a avaliação das instalações e condições dos 35 idosos que lá residem.

Em entrevista exclusiva à SIC, a responsável do lar contou que adquiriu a casa em Carcavelos há pouco mais de um ano, mas que já presta este tipo de apoio a idosos há mais de seis anos. Admitiu ainda que há regras que não estão a ser cumpridas, mas garantiu que todos os utentes são bem tratados.

Em comunicado, a PSP informou que os idosos não apresentam sinais de maus tratos. No entanto, para além da falta de licença, foram detetadas falhas como a sobrelotação, a falta de um elevador no edifício e condições de higiene pouco adequadas.

Na porta da habitação, foi colocado um aviso a informar as famílias que o serviço poderá encerrar. A SIC falou com alguns familiares dos utentes que disseram estar satisfeitos com o apoio prestado e manifestaram vontade de manter lá os idosos.

Em 2020, a GNR identificou mais de 42 mil idosos que moram sozinhos ou isolados em Portugal. Segundo o Insitituto de Segurança Social, existem mais de mil lares ilegais em Portugal.