SIC foi o canal mais visto em agosto

A SIC liderou as audiências em agosto com 15,1% de share, contra os 13,8% da TVI e os 10,3% da RTP1. A estação de televisão do Grupo Impresa consolida a liderança pelo 43.º mês consecutivo.

O Jornal da Noite foi o programa de televisão mais visto da televisão portuguesa em agosto e foi líder de audiências todos os dias. Para tal, contribuíram as rubricas de informação, como a Opinião de Luís Marques Mendes, no domingo à noite, a Reportagem Especial e a investigação SIC.

O Olhá a Festa também foi uma das principais escolhas dos espectadores em agosto.

No entretenimento, o programa “Cantor ou Impostor”, conduzido por Cláudia Vieira aos domingos à noite, foi o mais visto.