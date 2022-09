"É uma festa da paz, não é uma festa da guerra", diz Jerónimo sobre Avante!

A 46.º edição do certame político-cultural do jornal comunista e também rentrée do partido regressa este ano sem restrições. Vai realizar-se entre esta sexta-feira e domingo na Quinta da Atalaia, no concelho do Seixal.

Em Vila Real, quando questionado, Jerónimo de Sousa afirmou que o evento é de paz e não de guerra. "Também é convívio, também é tranquilidade", garante.

O próximo domingo é marcado por mais um discurso de encerramento do secretário-geral do PCP, mas para já não esclarece se será a última vez enquanto líder do partido.

"Um dia será", esclarece.

Jerónimo convidou também os críticos da realização da Festa do Avante! a aparecerem “com olhos limpos de preconceito”, por causa do posicionamento do partido face ao conflito na Ucrânia.

O secretário-geral do PCP sustentou que uma visita à Quinta da Atalaia "pode levar à compreensão de alguns que olham" para os comunistas como “uma coisa que não é real”.

"Independentemente de possíveis reparos críticos", acrescentou Jerónimo de Sousa, o evento não é o que pintam.

Na noite de hoje está previsto um concerto da Orquestra Sinfonietta de Lisboa para celebrar o centenário do nascimento do Nobel da Literatura português, José Saramago, e antigo militante comunista.