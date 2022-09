Plano de vacinação outono-inverno é "adequado", mas devia ter sido comunicado "mais cedo"

Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, considera que o plano de vacinação outono-inverno contra a covid-19 e a gripe é "bastante adequado".

O plano parece bastante adequado para proteger os mais vulneráveis.

Em entrevista na Edição da Tarde, destacou o alargamento da idade mínima para os 12 anos e a vacina adaptada à variante Ómicron.

No entanto, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública defende que o plano devia ter sido comunicado aos serviços de saúde "antecipadamente" para uma melhor preparação.

Sobre a as doses elevadas nas vacinas, o responsável esclarece que há mais "concentração de material que estimula o sistema imunitário".

As vacinas da Pfizer e da Moderna têm uma componente da vacina original e de outra estirpe que levou ao aumento do número de casos no início do ano. Vai-nos permitir desenvolver imunidade mais dirigida para a Ómicron.

Sobre a adesão das pessoas ao reforço das vacinas, Gustavo Tato Borges reconhece que há uma tendência para as pessoas não aderirem.

Vacinação arranca na próxima semana

A campanha de vacinação do outono-inverno contra a covid-19 e a gripe vai ser iniciada na próxima quarta-feira, com o objetivo principal de proteger as pessoas mais vulneráveis, anunciou a diretora-geral da Saúde.

Segundo disse, os principais objetivos para as próximas estações de outono e inverno passa por proteger a população mais vulnerável, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte por covid-19 e por gripe, e mitigando o impacto dessas doenças nos serviços de saúde.

A diretora-geral apelou à vacinação nesta campanha, como forma de proteção contra formas graves de doença da covid-19 e da gripe.