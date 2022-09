Sucessão de Jerónimo de Sousa? "A questão agora não está colocada"

Jerónimo de Sousa afirma que a questão da sucessão no PCP não se coloca neste momento. No segundo dia da Festa do Avante, o secretário-geral comunista diz que um dia chegará a vez de sair e que, quando essa altura chegar, vai participar nessa discussão. A Festa do Avante começou sexta-feira na quinta da Atalaia.

Não era difícil de adivinhar que o espaço internacional seria o pano de fundo da Festa do Avante deste ano. A banca da Rússia está lá, como todos os anos, mas não há bandeira que a identifique. Há gastronomia, artesanato, bivaques soviéticos e até a exaltação do primeiro homem que foi ao espaço pela mão da União Soviética.

O guião do PCP é tentar que a festa mais emblemática dos comunistas não fique demasiado marcada pela guerra na Ucrânia. Por isso, os apelos à paz estão por todo o lado.

Sobre a sucessão de Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP, não se coloca agora. Jerónimo é um líder acarinhado e, a seguir a Álvaro Cunhal, é o secretário-geral há mais tempo no cargo, somando já 18 anos à frente dos comunistas. A discussão sobre a sucessão de Cunhal demorou pelo menos dois anos a estar concluída.

O discurso do líder de Jerónimo fechará, como sempre, a Festa do Avante, que termina este domingo.