Fim de semana volta a registar constrangimentos na obstetrícia e ginecologia

Luís Montenegro considera que o setor da Saúde em Portugal está pior do que no tempo da troika. Entretanto, o bastonário da Ordem dos Médicos respondeu ao Presidente da República: diz que o problema não está no número de vagas, mas sim nas condições de trabalho.

Com o país ainda sem conhecer o nome do novo ministro da Saúde – que irá substituir Marta Temido – o líder do PSD diz que a culpa do estado do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é de António Costa. Enquanto aponta a mira ao primeiro-ministro, Montenegro lembra tempos antigos a diferentes Passos.

No caso dos problemas em Obstetrícia e Ginecologia, o Presidente da República abre a porta a uma possível solução: formar mais especialistas. Mas o bastonário da Ordem dos Médicos não concorda e diz que a questão está na fixação de profissionais.

As limitações parecem identificadas. Mas no primeiro fim de semana de setembro repetiram-se os habituais problemas nos serviços de Obstetrícia e Ginecologia – nomeadamente em Beja, Santarém e Setúbal.