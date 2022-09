Trânsito alternado no IC1 em Ourique após acidente que provocou dois mortos

O trânsito já circula de forma alternada no Itinerário Complementar 1 (IC1), após a colisão rodoviária que cortou temporariamente a via, por volta do quilómetro 680, no concelho de Ourique (Beja), disse fonte da GNR.

Em declarações à agência Lusa, por volta das 13:35, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que "a circulação rodoviária foi retomada, de forma alternada", no IC1.

O acidente, para o qual o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja recebeu o alerta às 11:38, provocou dois mortos e ferimentos em duas pessoas: graves numa mulher e ligeiros num homem.

Segundo a fonte da GNR, o acidente, que envolveu um camião e um veículo ligeiros de mercadorias, resultou de um "choque frontal", ocorrido ao quilómetro 680 do IC1, no concelho de Ourique, no distrito de Beja.

Fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Ourique revelou à Lusa que as duas vítimas mortais são "dois homens, na casa dos 25 a 30 anos", que "seguiam no veículo ligeiro de mercadorias".

Nesta viatura também seguia a mulher que sofreu ferimentos graves, a qual foi helitransportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Faro, acrescentou a mesma fonte dos bombeiros.

O outro ferido, ocupante do pesado de mercadorias e que sofreu ferimentos ligeiros, foi transportado para o hospital de Beja.

O socorro às vítimas envolveu operacionais dos bombeiros de Ourique, Almodôvar e Castro Verde, do INEM e da GNR, num total de 32 elementos apoiados por 12 veículos, incluindo a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

As operações mobilizaram ainda um helicóptero do INEM.