Um morto e dois feridos em acidente rodoviário em Gondomar

Um acidente rodoviário ocorrido esta segunda-feira em São Cosme, no concelho de Gondomar, provocou uma vítima mortal e dois feridos, um dos quais grave, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte do CDOS, o ferido grave foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.

A fonte referiu que se tratou de uma colisão frontal entre um veículo de mercadorias e um ligeiro.

O acidente ocorreu na Rua Alvarinho dos Santos, em São Cosme.

Para o local foram deslocados 26 homens e 13 viaturas, dos bombeiros de Gondomar, Valbom e São Pedro da Cova.