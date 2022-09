Nova temporada da SIC: os conteúdos que celebram o 30.º aniversário do canal

Foi apresentada esta terça-feira a nova temporada da SIC, 30 anos depois do início do canal.

Está marcado o regresso de um clássico de uma forma renovada “All you need is love”, conduzido por Fátima Lopes ao lado de João Paulo Sousa.

Ainda no entretenimento, "Quem quer namorar com o Agricultor" está de volta para a 6.ª temporada com Andreia Rodrigues.

"Sangue Oculto" é uma das apostas na ficção, uma nova novela protagonizada por Sara Matos.

Também a OPTO, a plataforma de streaming da SIC, vai contar com novos conteúdos, como uma série sobre a vida de Marco Paulo.

César Mourão, Ricardo Araújo Pereira vão continuar a marcar o humor assim como Bruno Nogueira, com uma nova temporada de "Tabu".

E para celebrar os 30 anos da SIC, as caras mais conhecidas do canal vão entrar na casa dos portugueses e para isso basta inscrever-se.

Comemorações que incluem a Gala dos Globos de Ouro, a 2 de outubro, para premiar o que de melhor se faz no teatro, cinema, moda, música, entretenimento, humor e ficção.

As novidades chegam também à informação com novos conteúdos e o regresso da investigação e dos comentários no canal mais visto pelos portugueses.