Batismo de aeroporto envolto em polémica

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou, esta quarta-feira, que não tenha sido possível conciliar as cerimónias da mudança de nome do aeroporto de Faro com as do Dia do Município da capital algarvia.

“Tenho pena que não tenha sido possível conciliar os horários”, disse António Costa, à margem da cerimónia de atribuição ao Aeroporto de Faro da denominação oficial Aeroporto Gago Coutinho, no quadro das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, disse considerar “lamentável” o primeiro-ministro ter ignorado a autarquia na preparação da cerimónia, que teve lugar esta quarta-feira de manhã, no aeroporto internacional de Faro.

A cerimónia, realizada às 10:30, coincidia com a do Dia do Município de Faro que teve lugar no Teatro das Figuras da cidade, durante o qual foram convidadas individualidades que também foram convocadas para estar à mesma hora no evento com a presença de António Costa.

António Costa considerou que “a coincidência é feliz, o Dia do Bicentenário do Brasil ser também o Dia do Município de Faro” e felicitou “todos os farenses e o seu município”.