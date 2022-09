BE critica Marcelo: "Foi figurante no comício de Bolsonaro"

O líder parlamentar do BE criticou esta quinta-feira a "triste imagem" de Marcelo Rebelo de Sousa como "figurante no comício de Bolsonaro", mostrando-se incomodado com um Presidente da República "que não se dá ao respeito" que Portugal merece.

"Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, foi figurante no comício de Bolsonaro em que se transformou a cerimónia de comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Triste imagem de Marcelo e triste imagem que transmitiu de Portugal", criticou Pedro Filipe Soares numa publicação na rede social Twitter.