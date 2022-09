Condutor de motociclo morre em colisão com automóvel no IC1 em Grândola

O condutor de um motociclo, um homem de 40 anos, morreu este domingo numa colisão com um veículo ligeiro de passageiros no Itinerário Complementar 1 (IC1), no concelho de Grândola (Setúbal), revelaram as autoridades.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse que o acidente, cujo alerta foi dado às 03:00, provocou ainda um ferido leve.

A colisão aconteceu por volta do quilómetro 582 do IC1, no concelho de Grândola e no sentido de quem segue para Alcácer do Sal, revelou fonte da GNR à Lusa.

A mesma fonte policial precisou que a vítima mortal foi “um homem, de 40 anos, que conduzia o motociclo”.

A Lusa contactou uma outra fonte dos bombeiros que, apesar de não precisar a idade, esclareceu que o ferido leve é “uma mulher”, que seguia na viatura ligeira de passageiros.

A mulher com ferimentos leves foi transportada para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Alcácer do Sal, enquanto o corpo da vítima mortal foi levado para os serviços de medicina legal no Hospital do Litoral Alentejano~(HLA), no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal).

Para o local da ocorrência, foram mobilizados 10 operacionais dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do HLA.