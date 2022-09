"Há um esforço do Governo separar decisão política de gestão do SNS", indica Marcelo

O Presidente da República debruçou-se sobre os assuntos que estão a marcar a atualidade, como a suspensão do curso de comandos e o diploma que define a regulamentação do novo estatuto do SNS. Na Feira do Livro de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa adianta que o diploma que prevê a criação de uma direção executiva está “num bom caminho”.

“Há um esforço do Governo de aproximar o ponto de vista do ponto de vista do Presidente”, entende Marcelo Rebelo de Sousa. "Devia separar-se o que é a decisão política da gestão do SNS, para preservar a independência, isenção e autonomia do SNS, não estar dependente de contingências governamentais ou políticas", acrescentou.