Sismo com magnitude 3,4 na escala de Richter registado na Terceira

A ilha Terceira, nos Açores, registou este domingo à tarde um sismo com magnitude 3,4 na escala de Richter, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo ocorreu 14:06 locais (15:06 em Lisboa), com epicentro a cerca de 23 quilómetros de Porto Judeu, ilha Terceira.

De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Conceição (concelho de Angra do Heroísmo).

O evento foi ainda sentido com intensidade III na freguesia de São Pedro (concelho de Angra do Heroísmo), adianta ainda o CIVISA.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição” e, quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é “sentido dentro de casa” e “os objetos pendentes baloiçam”, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, descreve-se no ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).