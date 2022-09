Crianças com necessidades especiais fazem passeio na barragem de Castelo de Bode

Uma empresa de animação turística está a mostrar a barragem de Castelo do Bode crianças com necessidades especiais. É um passeio mas é sobretudo um alerta para a necessidade de proteger a natureza.

O último grupo de crianças com dislexia passou um dia diferente: a navegar nas águas do Zêzere. O propósito desta empresa de animação, em Castelo do Bode, é enaltecer o património único, que é alimentado pelas aguas dum rio com grandes riquezas.

O rio Zêzere, que encorpa a albufeira, alimentou o negocio e um projeto social que se dedica a crianças com necessidades especiais. Nesta viagem, vieram crianças disléxicas, a quem se propôs um desenho em que explicassem a sua particularidade

A empresa tem previstas outras viagens, com outras associações, mas sempre com crianças.