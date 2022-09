Fernando Araújo escolhido para CEO do SNS

Fernando Araújo é a escolha de António Costa para o cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde.

Ao que a SIC apurou, o até aqui presidente do conselho de administração do Hospital de São João ainda não terá respondido oficialmente, porque aguarda a promulgação do novo estatuto do SNS.

O estatuto já está a ser apreciado pelo Presidente da República, mas só haverá uma decisão quando Marcelo Rebelo de Sousa regressar de Angola, para onde parte esta terça-feira para a tomada de posse de João Lourenço e de onde regressa na sexta-feira.

Ainda ontem, o primeiro-ministro apontou o exemplo do Porto na gestão dos serviços de saúde.

Fernando Araújo, que foi secretário de estado de Adalberto Campos Fernandes e que foi muito crítico de Marta Temido, é próximo do novo ministro da saúde, Manuel Pizarro.

Fernando Araújo deixou hoje as crónicas que escreve habitualmente no Jornal de Notícias, de onde saíram as maiores críticas à anterior ministra da Saúde.