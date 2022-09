Homem é arrastado pela água em Massamá e sofre paragem cardiorrespiratória

A tempestade Danielle tem afetado todo o território nacional. Em Lisboa, uma pessoa ficou ferida depois de ter sido arrastada pela força das águas das inundações.

A Proteção Civil recebeu 374 pedidos de ajuda provenientes de todo o país em menos de oito horas. A grande maioria dos pedidos foi motivada pelas variadas inundações e quedas de árvores. 145 destas mais de três centenas de ocorrências foram registadas em Setúbal e Lisboa.

A intensidade da chuva era tal que uma enxurrada de água deslocou-se de Massamá até Tercena, no município de Oeiras. Durante este percurso, um homem foi arrastado pelo intenso fluxo de água, o que fez com que entrasse em paragem cardiorrespiratória e tivesse de ser consequentemente transportado para o Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa.

Na mesma zona, 10 casas ficaram danificadas, à semelhança de 20 viaturas e, para além destes incidentes, o acesso ao IC19 esteve cortado durante os períodos mais críticos.

Ainda na Área Metropolitana de Lisboa, mas no concelho de Sintra, na freguesia de São Marcos, as tampas de esgoto foram removidas com a pressão da água, atingindo assim vários veículos.