Investigadora foi convidada a mudar o corpo durante trabalho sobre busca pela perfeição

A antropóloga Chiara Pussetti, coordenadora de um projeto sobre a busca pela perfeição, foi durante a investigação convidada em centros clínicos e estéticos a mudar o corpo e até lhe sugeriram que era divorciada porque não fez um restringimento vaginal.

Chiara Pussetti investigou nos últimos cinco anos a prática do melhoramento humano em Portugal, no âmbito do projeto Excel – Em busca da Excelência, desenvolvido por um grupo multidisciplinar de investigadores do Instituto de Ciências Sociais (ICS) e da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade de Lisboa, que coordenou.

Em entrevista à agência Lusa, na véspera da inauguração da exposição “Be fu**ing perfect – The Pursuit of Excellence”, que assinala o final do projeto, e da qual também é curadora, Chiara Pussetti apresentou a sua Barbie, uma das bonecas expostas na mostra e que contam as experiências de várias pessoas sobre os seus corpos.