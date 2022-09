Nova unidade de cuidados intensivos inaugurada no hospital de S. João

Uma nova unidade de cuidados intensivos foi inaugurada no Hospital de S. João, integrada no serviço de doenças infecciosas. O Presidente do Hospital, Fernando Araújo, é apontado como o novo diretor executivo do SNS, uma decisão que é elogiada pelo bastonário da Ordem dos Médicos.

Fernando Araújo esteve presente naquela que poderá ser a sua última inauguração no Hospital de S. João. O atual Presidente do hospital foi o escolhido pelo António Costa para ocupar o cargo de diretor executivo do SNS, mas ainda não aceitou o convite. Para já, o médico de 56 anos estará dependente da promulgação do Presidente da República do diploma que define o novo cargo.

Está à frente do Hospital de S. João desde fevereiro de 2019, e ganhou notoriedade pela forma como geriu a instituição durante a pandemia. Enquanto Presidente da ARS Norte, Fernando Araújo revolucionou a organização dos hospitais do norte, com a criação das urgências metropolitanas.

Também entre 2015 e 2018, foi secretário de Estado-adjunto e da Saúde, cargo que abandonou quando o ministro Adalberto Campos Fernandes foi afastado e substituído por Marta Temido.