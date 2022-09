Aumentos salariais: Costa tem "plena confiança nos parceiros sociais" para chegar a acordo

O primeiro-ministro diz que tem plena confiança nos parceiros sociais para chegar a um bom acordo de rendimentos. O entendimento, que pretende fixar metas para os aumentos salariais dos próximos anos, vai começar a ser fechado na próxima quinta-feira.

A promessa de entendimento para aumentar os salários foi feita em 2019, mas com a pandemia e depois com as eleições, não foi possível. Mas António Costa já garantiu, numa conferência em Ílhavo, que assinaria o acordo já no próximo dia 21 de setembro.

O objetivo é fixar metas para os aumentos dos salários nos próximos anos. O primeiro-ministro quer que os rendimentos tenham mais peso na riqueza produzida pelo país para aproximar Portugal da média europeia.