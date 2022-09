Homem atingido a tiro numa perna no Funchal

Um homem foi transportado esta sexta-feira ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, depois de ter sido alvejado a tiro numa perna, indicou fonte do Bombeiros Voluntários Madeirenses, referindo que o incidente ocorreu na freguesia de São Roque.

"O alerta foi dado às 11:50 e avançámos com uma ambulância e dois elementos", esclareceu a mesma fonte.

O homem, com cerca de 40 anos, terá sido baleado pelo proprietário de uma residência, na sequência de uma tentativa de assalto, no Caminho de São Roque, uma das dez freguesias do Funchal, localizada nas zonas altas do concelho.

A ocorrência motivou um grande aparato naquela área, com a presença de elementos da PSP, da PJ, dos bombeiros e da EMIR -- Equipa Médica de Intervenção Rápida.