Número de detenções durante o verão ultrapassou valores de 2019

Quase 5.000 pessoas foram detidas pela PSP durante o verão, correspondendo a um aumento de cerca de 38% em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia de covid-19, indicou esta sexta-feira aquela polícia.

Num comunicado de balanço da operação "Verão Seguro 2022", realizada entre 16 de junho e cinco de setembro, a Polícia de Segurança Pública avança que a maioria das 4.926 detenções foram por condução sob o efeito do álcool (1.288), condução sem habilitação legal (1098), tráfico de droga (617), posse de arma proibida (110), furto (194) e roubo 83).

A PSP precisa que as detenções por crimes rodoviários "aumentaram consideravelmente", tendo sido registadas mais 1.102 detenções do que em 2019, designadamente mais 510 por condução sob o efeito do álcool e mais 592 por condução sem habilitação legal. Aquela força de segurança salienta também que houve, durante o verão, "um grande aumento" das detenções por roubo (+ 49 do que em 2019) e por posse de arma proibida (+ 61 do que em 2019), tendo sido apreendidas 124 armas de fogo e 477 armas brancas (+ 380 do que em 2019).

A PSP apreendeu igualmente 371 quilos de explosivos e mais de 4 196 500 doses individuais de droga. Entre 16 de junho e cinco de setembro, a PSP realizou mais de 6.500 operações no âmbito da fiscalização rodoviária, segurança nas zonas de diversão noturna e segurança privada no que toca à fiscalização a estabelecimentos de diversão noturna.

PSP fiscalizou mais de 219.200 viaturas

No âmbito das ações de prevenção rodoviária, a PSP fiscalizou mais de 219.200 viaturas e registou mais de 47.700 autos de contraordenação, nomeadamente 4.050 por falta de inspeção periódica obrigatória, 956 por falta de seguro, 1.347 por uso do telemóvel durante a condução, 1.104 por não utilização do cinto de segurança e 160 por não utilização dos sistemas de retenção de crianças.

Esta força de segurança refere também que através do programa "Estou Aqui! Crianças", que ajuda a detetar crianças que se perdem, foram atribuídas cerca de 28.142 pulseiras. No que diz respeito à vigilância a residências por solicitação dos seus moradores, a PSP recebeu 384 pedidos através do "Verão Seguro - Chave Direta", e 963 pedidos presencialmente nas Esquadras, tendo ocorrido um assalto a uma casa sinalizada.