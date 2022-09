O jardim da Parada, em Campo de Ourique, foi este sábado palco de um protesto contra a extensão da linha vermelha do metro de Lisboa.

Dezenas de pessoas estão contra as obras que preveem uma paragem no único jardim do bairro, obrigando ao corte de árvores, muitas delas centenárias.

Em última instância, o Movimento Salvar o Jardim da Parada está pronto para levar o caso à Justiça.