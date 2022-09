Interdição a banhos em praias de Oeiras, Cascais, Lagos e Zambujeira do Mar

A praia da Dona Ana, no concelho de Lagos, e a da Zambujeira do Mar, no de Odemira, foram interditas a banhos depois a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter concluído que a água estava "imprópria".

Segundo informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), as análises à qualidade da Água feita pela APA revelaram "valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos" nas duas praias.

Também as praias de Caxias, Santo Amaro de Oeiras e Paço de Arcos foram interditadas, desde sexta-feira, depois das análises à qualidade da água revelarem valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, revelou hoje a Autoridade Marítima Nacional.

Após receber informação das análises realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que desaconselharam a ida a banhos nas praias de Caxias, Santo Amaro de Oeiras e Paço de Arcos, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Lisboa deu instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha.

De acordo com o site da APA, em Cascais, são sete as praias interditadas a banhos: São Pedro do Estoril, Avencas, Poça, Tamariz, Rainha, Conceição e Duquesa.

As novas análises à água devem ser conhecidas na segunda-feira.